Мэрия Екатеринбурга продолжает опрос горожан по поводу метро. Результат предсказуемый

Администрация Екатеринбурга продолжает опрос жителей города по поводу необходимости строительства второй ветки метрополитена, на официальном портале екатеринбург.рф за вариант ответа: "Жизненно необходима" (вторая линия подземки) высказалось 96% участников, остальные считают, что она не нужна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Для выявления общественного мнения, помимо сайта мэрии, привлечены социальные сети и телеграм-каналы. Опрос на своей странице в Фейсбук организовала даже заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка. Там данные несколько иные, но подавляющее большинство нажимают "Жизненно необходима". При этом некоторые комментаторы иронизируют: "А что, были сомнения?"

Напомним, что идея собрать голоса граждан в поддержку уральской подземки в мэрии возникла после письма федерального министра транспорта Евгения Дитриха председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, из которого можно было сделать вывод: второй ветки метро в Екатеринбурге в обозримом будущем не будет.

"Министерство транспорта Российской Федерации считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в г. Екатеринбурге преждевременным", - сообщил Дитрих Медведеву.

Однако мэр областной столицы Александр Высокинский в ответ заявил, что строительство второй ветки подземки городские власти по-прежнему рассматривают как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга.

Уральский полпред Николай Цуканов также подключился к полемике вокруг неоднозначного письма Дитриха, которое, по его словам, не отказ Министерства транспорта, а "промежуточный ответ председателю Правительства РФ".

Итоги голосования в горадминистрации подведут в конце этой недели. Их планируют использовать в качестве одного из аргументов при обсуждении вариантов финансирования метрополитена на федеральном уровне.