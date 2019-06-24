Почти на 30 млн рублей оштрафована еще одна компания — отловщик косаток

Суд во Владивостоке назначил штраф в 28,176 млн рублей компании "Афалина" - одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали в "китовую тюрьму" в Приморье.

Как передает "Интерфакс", установлено, что "Афалина" поймала косаток в незаконном месте вылова и с другими нарушениями.

Ранее двух косаток и шесть белух освободили из "китовой тюрьмы" в Приморье. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили незаконно. Планируется, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.