На Среднем Урале стартует второй в этом году этап опрессовок: график

На Среднем Урале стартует второй в этом году этап опрессовок. Он пройдет с 24 по 27 июня.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 23 часов 24 июня и до 7 часов 25 июня пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей. А с 00 до 6 часов 26 и 27 июня состоятся гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей.

В городе Березовский опрессовки пройдут по следующему графику: с 9 до 17 часов с 25 по 27 июня - испытания подающих трубопроводов магистральных тепловых сетей (с БМ-1 по БМ-9 и БМ-12); с 00 до 6 часов 26 и 27 июня - испытания подающего трубопровода тепломагистрали М-39.

Как добавили в ЕТК, на период проведения испытаний энергетики будут вынуждены прекратить горячее водоснабжение.

Напомним, в ходе первого этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено 28 повреждений, пострадали четыре автомобиля.