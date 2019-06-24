Российские компании от имени автодилеров и СМИ атакует вирус-вымогатель

Эксперты сообщили о новой волне атак вируса шифровальщика Troldesh. Злоумышленники отправляют письма от имени сотрудников крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Эксперты по кибербезопасности из Group-IB обнаружили более 1100 фишинговых писем содержащих Troldesh, всего же во втором квартале 2019 года их количество превысило 6 тыс. На данный момент кампания по рассылке вируса-вымогателя активна.

Troldesh, также известный под именами Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome — это вирус, который шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует выкуп, чтобы восстановить доступ к информации. Его центр управления размещен в сети Tor и постоянно перемещается, что осложняет его блокировку, повышая вероятность заражения.

Troldesh продается и сдается в аренду на специализированных площадках в даркнете, в связи с чем вирус постоянно приобретает новую функциональность и меняет способы распространения. Последние кампании с Troldesh показали, что теперь он не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

Согласно данным Threat Detection System (TDS), масштаб атак с использованием Troldesh во втором квартале 2019 почти в 2,5 раза больше, чем за весь 2018-й год. На июнь пришелся новый пик активности вируса-шифровальщика. Письма, содержащие Troldesh, отправляются якобы с почтовых ящиков авиакомпаний (например, "Полярные авиалинии"), автодилеров ("Рольф") и от СМИ (РБК, Новосибирск-online). В тексте перехваченных писем злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть аттач — запароленный архивный файл, в котором якобы содержатся подробности "заказа". Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения. В рассылке задействована довольно масштабная инфраструктура, включающая, помимо серверов, зараженные IoT-устройства, например, роутеры.

"В июньской кампании Troldesh традиционно использована арендованная бот-сеть, однако с начала года киберпреступники используют новую технику рассылки. Если раньше Troldesh распространялся от имени банков, то с конца прошлого года его операторы все чаще представляются сотрудниками компаний разных отраслей — ритейла, нефтегаза, строительства, авиаотрасли, сферы рекрутинга и медиа. Вероятнее всего, это связано с повышенными мерами безопасности в финансовых организациях, принятых для противодействия фишинговым письмам. Впрочем, рассылка от имени банков тоже используется, однако теперь в виде персональных писем от топ-менеджеров", - говорит заместитель руководителя CERT Group-IB Ярослав Каргалев.