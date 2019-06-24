Семену Слепакову пришлось объяснять свою шутку про доходы врачей

Семену Слепакову, 39-летнему юмористу, сценаристу и продюсеру, пришлось объясняться за шутку в Instagram.

Не вся аудитория (а у Семена солидные 1,1 млн подписчиков) поняла его шутку по поводу врачей. Ранее комик в блоге опубликовал фотографию, на которой в хирургическом костюме позирует на фоне больницы и роскошного автомобиля. "А говорят у нас врачам мало платят", - подписал Слепаков этот снимок.

В комментарии пришли критики, в том числе и настоящие врачи, которые заявили, что шутка совершенно несмешная. "Первый раз несмешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в 3 больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более- менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше", - пишет пользователь var792. И с ним многие согласны.

В итоге Слепаков отписался так: "Конечно, любопытно, как некоторые персонажи считывают юмор. Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится. Но очень радует, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью. От этого врачам, конечно, намного легче. Кстати, не думаю, что увидев мой предыдущий пост они сильно оскорбились. У большинства представителей этой профессии с юмором всё в порядке. И еще: те, кто хоть немного знаком с моим творчеством, примерно представляют, мое мнение по вопросам социальной политики. А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте".

Впрочем, в комментариях справедливо замечают, что сарказм не считался: "Если шутку приходится объяснять, значит это плохая шутка".