Уралец порезал приятеля за несмешную шутку и получил восемь лет колонии

В уральском городе Верхняя Пышма вынесен приговор 37-летнему ранее судимому мужчине. Его признали виновным в покушении на убийство и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 8 ноября прошлого года: уралец и его знакомый в состоянии алкогольного опьянения сидели на кухне одной из квартир дома по проспекту Успенский. Пока один из мужчин нарезал ножом салат, приятель высказал в его адрес неосторожную оскорбительную шутку. В ответ злоумышленник резко ударил того ножом в шею.

Потерпевший зажал кровоточащую рану футболкой и сам отправился в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. А его не понявший "юмора" собутыльник вскоре был задержан.

Приговором суда уральцу назначено восемь лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.