Россия подняла цену на полеты в "Союзах" для астронавтов NASA

Россия увеличила стоимость полета на кораблях "Союз" к Международной космической станции для астронавтов NASA.

Конкретная сумма не называется. Но, согласно отчету счетной палаты США, в 2015 году NASA заплатило по контракту с "Роскосмосом" около 82 миллионов долларов за одно место на "Союзе".

Теперь цена увеличилась на пять процентов, в соответствии с инфляцией, передает РИА Новости.

Ранее в NASA сообщали, что планируют продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году. Практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей.

Также сообщалось, что NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС. Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.

Как сообщал глава "Роскосмоса",несмотря на создание американского космического корабля, NASA заинтересовано в дальнейшей доставке своих астронавтов на МКС "Союзами": одно кресло на Dragon SpaceX обойдется в $110–120 млн, у "Роскосмоса" кресло для NASA стоит чуть более $80 млн.