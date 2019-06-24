В Кургане улицу Куйбышева в районе Хлебокомбината опять закрывают на полмесяца

В Кургане улицу Куйбышева опять закрывают на полмесяца.

На этот раз перекроют участок улицы от дома №155 до дома №159 - это от улицы Новой до начала здания Хлебокомбината.

На этом месте существует провал прямо на проезжей части, который появился из-за повреждений на самотечном железобетонном коллекторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Движение всех видов транспорта на этом участке улицы Куйбышева будет перекрыто с 9.00 25 июня до 21.00 9 июля.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.