Забота о гражданах, рост уровня жизни, отсутствие безработицы. Россияне назвали характерные черты СССР

Советское государство заботилось о гражданах. Такую примету СССР большинство опрошенных (59%) "Левада-центром" назвали наиболее характерной.

46% участников опроса назвали также отсутствие межнациональных конфликтов, 43% указали на отсутствие безработицы в СССР, 39% считают характерной чертой СССР постоянное улучшение жизни людей, 31% указали на высокое положение советской науки и культуры в мире.

Респонденты указывали и на негативные приметы советского времени, но они оказались в меньшинстве - 24% указали на очереди и дефицит, 17% на "железный занавес".