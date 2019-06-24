21 Октября 2020
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комсомолка 30-х метрострой (2007) | Фото: rgakfd.ru

Забота о гражданах, рост уровня жизни, отсутствие безработицы. Россияне назвали характерные черты СССР

Советское государство заботилось о гражданах. Такую примету СССР большинство опрошенных (59%) "Левада-центром" назвали наиболее характерной.

46% участников опроса назвали также отсутствие межнациональных конфликтов, 43% указали на отсутствие безработицы в СССР, 39% считают характерной чертой СССР постоянное улучшение жизни людей, 31% указали на высокое положение советской науки и культуры в мире.

Респонденты указывали и на негативные приметы советского времени, но они оказались в меньшинстве - 24% указали на очереди и дефицит, 17% на "железный занавес".

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Забота о гражданах, рост уровня жизни, отсутствие безработицы. Россияне назвали характерные черты СССР

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Теги: ссср, характерные черты, левада центр



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