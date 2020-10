Футболистки сборной Камеруна обвинили FIFA в расизме из-за VAR

Инцидент произошел в матче 1/8 финала против сборной Англии.

Африканские футболистки были крайне недовольны вторым забитым мячом в их ворота в конце первой половины игры. Судья изначально не засчитал гол, зафиксировав положение вне игры, но после пересмотрел свое решение, воспользовавшись VAR. Отметим, что задержавшаяся в офсайде нападающая не участвовала в голевом эпизоде, поэтому мяч засчитали верно.

Футболистки Камеруна вместо того, чтобы разыграть мяч, встали у центра поля в круг, а после направились в подтрибунное помещение, так как тайм уже подходил к концу. Отмечается, что футболистки обвинили FIFA в расизме и не хотели выходить на вторую половину встречи. По информации BBC, они плакали в подтрибунном помещении. Конфликт урегулировали благодаря представителю FIFA, который подошел к спортсменкам и напомнил об их обязанностях в игре, пишет sport24.ru.

Bizarre scenes. Cameroon are refusing to play after their goal has been called offside by VAR! #ENGCMR #FIFAWWC #OptusSport pic.twitter.com/mzkmHcVI9V

Помимо этого, во втором тайме после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна, что вновь вызвало протесты со стороны футболисток. Отметим, что взятие ворот отменили в соответствии с правилами - в момент паса футболистка сборной Камеруна была в офсайде.

✅ Goal given against them by VAR

✅ Their goal ruled out by VAR



Cameroon players crying on the pitch and going crazy at the officials here. pic.twitter.com/Yaqz7fX52W