21 Октября 2020
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Спорт За рубежом
футболистки сборной Камеруна (2019) | Фото: Gettyimages.ru/Marc Atkins

Футболистки сборной Камеруна обвинили FIFA в расизме из-за VAR

Футболистки сборной Камеруна обвинили Международную федерацию футбола (FIFA) в расизме из-за работы системы видеоассистента рефери (VAR) на чемпионате мира, который проходит в эти дни во Франции.

Инцидент произошел в матче 1/8 финала против сборной Англии.

Африканские футболистки были крайне недовольны вторым забитым мячом в их ворота в конце первой половины игры. Судья изначально не засчитал гол, зафиксировав положение вне игры, но после пересмотрел свое решение, воспользовавшись VAR. Отметим, что задержавшаяся в офсайде нападающая не участвовала в голевом эпизоде, поэтому мяч засчитали верно.

Футболистки Камеруна вместо того, чтобы разыграть мяч, встали у центра поля в круг, а после направились в подтрибунное помещение, так как тайм уже подходил к концу. Отмечается, что футболистки обвинили FIFA в расизме и не хотели выходить на вторую половину встречи. По информации BBC, они плакали в подтрибунном помещении. Конфликт урегулировали благодаря представителю FIFA, который подошел к спортсменкам и напомнил об их обязанностях в игре, пишет sport24.ru.

Помимо этого, во втором тайме после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна, что вновь вызвало протесты со стороны футболисток. Отметим, что взятие ворот отменили в соответствии с правилами - в момент паса футболистка сборной Камеруна была в офсайде.

Встреча в итоге завершилась со счетом 3:0 в пользу представительниц европейского континента.

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Футболистки сборной Камеруна обвинили FIFA в расизме из-за VAR

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Теги: Камерун, Англия, женщины, чемпионат мира, расизм, обвинения, FIFA, VAR



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