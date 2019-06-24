"Замалчивают масштабы". В воинской части в Казахстане произошел взрыв, люди покидают город

В Казахстане на территории одной из воинских частей произошел взрыв. После этого местные жители в панике начали покидать город.

Инцидент случился утром 24 июня в Туркестанской области в воинской части в городе Арысь, об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Взрыв произошел на складе в результате пожара, сдетонировали боеприпасы. Сейчас на месте находятся спасатели и экстренные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Местные жители в социальных сетях пишут, что СМИ намеренно не поднимают шумиху, так как боятся всеобщей паники. В YouTube пользователи уже залили не менее трех десятков видео, на которых видно, как жители Арыси на автомобилях торопятся покинуть город, над которым зависло плотное облако дыма.

Пользователь Роксана написала в комментариях к одному из видео: "Власти просто пока сейчас замалчивают истинные масштабы катастрофы, ну либо у нас просто люди пугливые и все бегут из города".