В Тюмени появился "монумент" неизвестному солдату

Утром 22 июня, в День памяти и скорби, на территории Тюменского президентского кадетского училища участники форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" создали монумент Неизвестному Солдату.

Делегаты собрались на плацу кадетского училища и наклеили на арт-объект свои портретные фотографии по принципу мозаики так, что вместе они стали изображением Неизвестного Солдата – фраза за которой стоит более 3 миллионов человек, погибших на фронте.

Этим монументом участники форума напоминают, что современная молодежь – это отражение великой Победы, которую нельзя забывать.

"Мы должны помнить об этом, говорить, я считаю, что именно даты, связанные с войной, мы должны помнить всегда. И очень радостно, что проводится так много мероприятий в этот день и есть волонтеры Победы, которые нам об этом рассказывают", – поделилась Полина Солоха, участница акции.

Перед тем, как создать арт-объект, 150 участников форума съездили к Вечному огню, чтобы вместе с тюменцами почтить память солдат Второй мировой войны.

Арт-объект, созданный на форуме, останется в Тюменском президентском кадетском училище.

Отметим, сейчас продолжается первая смена форума "Утро".515 участников из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала посещают образовательные лекции и мастер-классы, пробуют силы в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Форум в 2019 году проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками станут 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Темой форума в этом году стал креативный капитал.