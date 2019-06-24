Областной Сабантуй пройдет на Среднем Урале 20 июля

До середины июля на Среднем Урале пройдут более 35 мероприятий, посвященных Сабантую. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Национальный праздник татар и башкир свердловчане отмечают несколько недель: первый Сабантуй провели жители поселка Левиха Кировградского городского округа 25 мая. Гостем стал постоянный представитель республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов. Он поздравил собравшихся и зачитал приветственный адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

VII областной детский сабантуй состоялся в деревне Артя-Шигири Артинского района 7 июня: право провести торжественную церемонию было предоставлено лучшим ученикам Поташкинской средней школы. Была организована концертная программа с участием вокальных ансамблей и танцевальных групп общеобразовательных школ, конкурсы и традиционные национальные игры. А завершился праздник передачей переходящего кубка Сабантуя в Ачитский городской округ - в 2020 году областной детский сабантуй пройдет на территории деревни Гайны.

Завершится серия мероприятий на Среднем Урале 20 июля самым масштабным из всех праздников – областным Сабантуем.