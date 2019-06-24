85 млрд рублей потребуется Пермскому краю на 2019–2021 годы для реализации показателей национальных проектов, - минфин

С учётом всех источников финансирования на реализацию национальных проектов в регионе предусмотрено 44 млрд рублей, из них 25,9 млрд – это средства, которые уже планируется направить Пермскому краю из бюджета РФ с 2019 по 2021 год. При этом, как отмечают в краевом минфине, из бюджета Пермского края готовы направить ещё 6 млрд. Вместе с этими средствами финансирование национальных проектов в Прикамье на сегодня составит 50 млрд рублей.

На текущий момент в ходе реализации нацпроектов израсходовано почти 1,2 млрд рублей, 991 млн из которых – из федерального бюджета. "Из федерального бюджета средства поступают в момент оплаты выполненных работ. Соответственно Пермский край тоже не даёт авансов, а оплачивает работу по факту выполнения", – отметила министр финансов Пермского края Елена Чугарина.

Накануне во время "Прямой линии" Президент РФ Владимир Путин обозначил конечную цель всех нацпроектов. По словам главы государства, национальные проекты призваны "поставить экономику на новые рельсы, сделать её высокотехнологичной и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность государства на длительную историческую перспективу".

По информации министерства финансов Пермского края, для достижения показателей результативности национальных проектов в Прикамье необходимо дополнительное софинансирование со стороны федерации в размере 35 млрд рублей на 2019–2021 годы. Эти средства планируется направить на создание новых мест в общеобразовательных школах и детских садах, строительство новых поликлиник, благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, строительство новой сцены оперного театра, а также расселение аварийных жилых домов. В общей сложности для реализации нацпроектов в Прикамье потребуется 85 млрд рублей.

Как пояснила министр финансов, процедуре заключения контрактов и расходования бюджетных средств на региональном уровне предшествовала трудоёмкая и продолжительная по времени работа. "Проведены заявочные кампании с органами местного самоуправления, предусмотрены порядки предоставления и расходования бюджетных средств. Всего принято 37 нормативных правовых актов", – подчеркнула Елена Чугарина.

Отметим, Правительством РФ установлен предельный уровень софинансирования при реализации национальных проектов на первые три года для Пермского края — 95% за счёт федерального бюджета, а остальные 5% за счёт региона. Прикамье принимает участие во всех 12 нацпроектах.