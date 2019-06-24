Нидерландский фонд MH17 призвал отказать России в возвращении в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

В фонде заявили, что Россия для возвращения в организацию должна выполнить ряд условий, сообщает Regnum.

В частности, от России требуется предоставить гарантии того, что власти будут сотрудничать со следствием. Кроме того, от Москвы требуют судебного преследования лиц, которых международная Совместная следственная группа подозревает в крушении рейса.

19 июня в Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых по версии Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком.

Представители международной следственной группы пообещали, что потребуют от России допросить подозреваемых в причастности к крушению MH17, но не будут требовать экстрадиции.

При этом представители Объединенной следственной группы, огласив имена обвиняемых, не смогли объяснить, кем и как была установлена принадлежность "Бука", из которого сбили самолет, к России.