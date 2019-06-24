Коммунисты выдвинули на выборы в гордуму Салехарда знаменитого оленевода

Кандидатом в депутаты гордумы Салехарда от КПРФ станет оленевод Ейко Сэротэтто. Решение принято на конференции ямальского отделения компартии по выдвижению кандидатов на окружные выборы.

Сэротэтто станет кандидатом по многомандатному избирательному округу №5, сообщили Накануне.RU в партии. Ранее оленевод участвовал в довыборах в заксобрание ЯНАО, но проиграл. После выборов Ейко Сэротэтто заявил о многочисленных нарушениях и потребовал от ЦИК признать голосование на одном из участков недействительным.

Кандидатом от компартии в гордуму столицы Ямала также стали Данил Барабанов, Александр Ламдо, Людмила Журавлева, Гаврил Климов. Первый секретарь салехардского горкома КПРФ, помощник депутата заксобрания ЯНАО Людмила Журавлева также выдвинута кандидатом на довыборы в окружной парламент.