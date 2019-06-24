21 Октября 2020
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Башкирии злоумышленник зарезал собственную сестру и двух пенсионеров, после чего умер сам

В Башкирии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве трех человек.

Вечером 23 июня мужчина 1972 года рождения в одном из населенных пунктов Кармаскалинского района в доме, где жил подозреваемый, нашли тела его сестры и еще двух человек 1943 и 1940 годов рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Башкирии.

Прибывшие на место ЧП полицейские потребовали от него бросить оружие, однако нападавший двинулся в их сторону. Правоохранители выстрелили мужчине в ногу, спустя некоторое время он умер при оказании медпомощи.

Сообщается, что мужчина ранее состоял на учете у психиатра.

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В Башкирии злоумышленник зарезал собственную сестру и двух пенсионеров, после чего умер сам

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Теги: Башкирия, нож, убийство, СК, психиатр, учет, задержание



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