В Башкирии злоумышленник зарезал собственную сестру и двух пенсионеров, после чего умер сам

В Башкирии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве трех человек.

Вечером 23 июня мужчина 1972 года рождения в одном из населенных пунктов Кармаскалинского района в доме, где жил подозреваемый, нашли тела его сестры и еще двух человек 1943 и 1940 годов рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Башкирии.

Прибывшие на место ЧП полицейские потребовали от него бросить оружие, однако нападавший двинулся в их сторону. Правоохранители выстрелили мужчине в ногу, спустя некоторое время он умер при оказании медпомощи.

Сообщается, что мужчина ранее состоял на учете у психиатра.