21 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Станислав Мошаров, Наталья Котова, Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер рассказал, что сам предложил Елистратову уйти в отставку

Глава Южного Урала Алексей Текслер сообщил, что это было его предложение Владимиру Елистратову уйти в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я считаю, что нет доверия жителей города к главе. Необходимы быстрые и качественные решения по всем направлениям. Владимир Алексеевич человек из прежней команды. Мне кажется, что необходимо перезагрузить администрацию города для решения насущных проблем города, поэтому я предложил Владимиру Алексеевичу написать заявление. Это было совместное решение, надо признать, что он согласился с тем, что не совсем есть контакт, понимание между нами. Так и было принято решение", - рассказал он.

Нового главу будут выбирать по результатам конкурса, который предстоит объявить уже новому составу городской думы. Это предстоит сделать в течение трёх месяцев после формирования нового городского парламента. При этом Алексей Текслер не исключил, что когда-нибудь Челябинск вернётся к прямым выборам главы.

"Лично моя позиция, что прямые выборы - это наиболее демократичный способ волеизъявления жителей, 100% мы к этому придем, но при этом, если бы даже назначаемый мэр был эффективен, никто бы и не вспомнил, каким образом он стал главой города, а когда происходит череда смен назначаемых глав, конечно, этот вопрос становится все более актуальным", - отметил он.

До избрания главы города исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Наталья Котова.

"Наталья Петровна давно в случае отсутствия главы города исполняла обязанности главы. Человек безусловно подготовленный, поэтому до проведения следующих выборов она будет исполнять обязанности главы", - подчеркнул Текслер.

И.о. главы города рассказала, что перед мэрией стоит задача динамичного развития Челябинска. "Несколько лет мы с вами наблюдаем некоторое торможение в развитии Челябинска. Поэтому в настоящий момент главная задача, которая стоит перед мэрией, это динамичное развитие города. Нас поддержал Алексей Текслер и мы обладаем достаточными финансовыми средствами для того, чтобы начать благоустройство районов Челябинска. В самое ближайшее время мы готовы создать рабочие группы по обсуждению концепции парковых пространств, развития транспорта, дорожного хозяйства с привлечением экспертов, общественников и жителей. В августе мы опубликуем проект генерального плана на 20 лет, и готовы принять все пожелания жителей и экспертов для развития города Челябинска. До 1 июля пройдут торги по большей части контрактов по благоустройству. С середины июля вы увидите эти масштабные работы по благоустройству", - рассказала она.

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Текслер рассказал, что сам предложил Елистратову уйти в отставку

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Теги: владимир елистратов, алексей текслер, наталья котова, отставка



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