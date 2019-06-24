В столкновении двух иномарок в Екатеринбурге пострадали семь человек

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Авария случилась в воскресенье на улице Шаумяна.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель "Шкода Рапид" на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Форд Мондео". После этого "Форд" врезался в металлическое ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали семь человек: 26-летний водитель-мужчина и две пассажирки-женщины "Шкоды", а также 49-летний водитель-мужчина и три пассажира-мужчины "Форда". С травмами различной степени тяжести все они были доставлены в 36 ГКБ.

Автомобили получили механические повреждения. Причины происшествия будут установлены в ходе начавшегося расследования.