21 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП на ул. Шаумяна (2019) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В столкновении двух иномарок в Екатеринбурге пострадали семь человек

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Авария случилась в воскресенье на улице Шаумяна.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель "Шкода Рапид" на перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Форд Мондео". После этого "Форд" врезался в металлическое ограждение и опрокинулся.

ДТП на ул. Шаумяна(2019)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В результате ДТП пострадали семь человек: 26-летний водитель-мужчина и две пассажирки-женщины "Шкоды", а также 49-летний водитель-мужчина и три пассажира-мужчины "Форда". С травмами различной степени тяжести все они были доставлены в 36 ГКБ.

Автомобили получили механические повреждения. Причины происшествия будут установлены в ходе начавшегося расследования.

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В столкновении двух иномарок в Екатеринбурге пострадали семь человек

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Теги: иномарки, ДТП, Шаумяна, Екатеринбург



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