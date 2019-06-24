21 Октября 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Летевший из Анапы в Уфу Boeing-737 сел в Самаре из-за технической неисправности

Летевший из Анапы в Уфу самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за технической неисправности. Рейс UT391 выполнял самолет Boeing 737-500 "В 00.19 (мск) самолет авиакомпании Utair рейс UT-391 Анапа-Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна", - цитирует издание "Кубанские новости" пресс-службу аэропорта Уфы. Там добавили, что посадка прошла благополучно. На борту в этот момент находилось 99 пассажиров. Позже пассажиров забрал резервный самолет, в итоге в аэропорт назначения они прибыли с четырехчасовым опозданием.
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Летевший из Анапы в Уфу Boeing-737 сел в Самаре из-за технической неисправности

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Теги: utair, анапа, самара, экстренная посадка, техническая неисправность, boeing-737



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