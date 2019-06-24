В оздоровительном лагере под Красноярском дети отравились из-за плохо вымытой посуды

В Красноярском крае в оздоровительном лагере выявлены 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией у детей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о лагере "Сосновый бор" в поселке Борск.

Специалисты установили нарушения, в частности, не соблюдался режим мытья посуды и не контролировалась работа поваров. В лагере провели противоэпидемические мероприятия, первая смена была завершена досрочно.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора выехали с проверкой в оздоровительный лагерь "Чайка" в поселке Сысерть после информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей.

Сообщалось, что нескольким детям стало плохо, они были изолированы.