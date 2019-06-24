ЛДПР определилась с кандидатом на вакантное место в думе Тюменской области

Члены ЛДПР назвали фамилию кандидата в депутаты Тюменской областной думы. Делегаты партийной конференции проголосовали за выдвижение городского депутата Мурата Тулебаева, передает корреспондент Накануне.RU.

Довыборы пройдут на территории Калининского округа, где работает Тулебаев. Партия сделала ставку на высокую узнаваемость муниципального депутата.

"Мурат Тулебаев знаком жителям Калининского округа. Во многих дворах был лично, многим учреждениям оказывал поддержку, жители приходят к нему на еженедельные приемы. Он будет прилагать максимум усилий, а мы поможем ему занять достойное место на выборах", - рассказал координатор областного отделения Артем Зайцев.

Напомним, в довыборах от "Единой России" будет участвовать гендиректор компании "Мостострой 11" Николай Руссу, коммунисты выдвинули на выборы лидера общественного движения "диванные войска" Анатолия Княжева, "справедливороссы" - бывшего коммуниста Максима Карпикова.

Голосование состоится 8 сентября.