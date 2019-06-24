ЛДПР определилась с кандидатом на вакантное место в думе Тюменской области

21 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    женские куртки на синтепоне весна ссылки

Политика Тюменская область
Марат Тулебаев (2018) | Фото: Накануне.RU

ЛДПР определилась с кандидатом на вакантное место в думе Тюменской области

Члены ЛДПР назвали фамилию кандидата в депутаты Тюменской областной думы. Делегаты партийной конференции проголосовали за выдвижение городского депутата Мурата Тулебаева, передает корреспондент Накануне.RU.

Довыборы пройдут на территории Калининского округа, где работает Тулебаев. Партия сделала ставку на высокую узнаваемость муниципального депутата.

"Мурат Тулебаев знаком жителям Калининского округа. Во многих дворах был лично, многим учреждениям оказывал поддержку, жители приходят к нему на еженедельные приемы. Он будет прилагать максимум усилий, а мы поможем ему занять достойное место на выборах", - рассказал координатор областного отделения Артем Зайцев.

Напомним, в довыборах от "Единой России" будет участвовать гендиректор компании "Мостострой 11" Николай Руссу, коммунисты выдвинули на выборы лидера общественного движения "диванные войска" Анатолия Княжева, "справедливороссы" - бывшего коммуниста Максима Карпикова.

Голосование состоится 8 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЛДПР определилась с кандидатом на вакантное место в думе Тюменской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЛДПР, довыборы в Тюменскую областную думу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2019 16:18 Мск Кандидаты в Тюменскую областную думу указали неточные сведения о доходах и имуществе
Ранее 11.07.2019 13:32 Мск Избирком зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты тюменской облдумы
Ранее 26.06.2019 15:41 Мск Первый кандидат в депутаты тюменской облдумы сдал документы в избирком

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2019 11:59 Мск Коммунисты выдвинули лидера "диванных войск" на довыборы в Тюменскую областную думу
Ранее 10.06.2019 08:39 Мск От "Справедливороссов" на довыборы в областную думу пойдет бывший коммунист
Ранее 07.06.2019 09:40 Мск Тюменской области начался прием документов от кандидатов на довыборы в областную думу
Ранее 31.05.2019 16:24 Мск Тюменские "эсеры" назвали участников праймериз в областную думу
Ранее 27.05.2019 09:59 Мск Вакантное место в тюменской облдуме может занять руководитель строительной компании
Ранее 26.05.2019 20:35 Мск Артюхов: "Жители Тюменской области проявили высокий интерес к праймериз "ЕР"
Ранее 26.05.2019 12:23 Мск Глава Тюмени и губернатор призвали горожан принять участие в праймериз
Ранее 21.05.2019 16:16 Мск Депутат тюменской гордумы может пойти на довыборы в областную думу от ЛДПР
Ранее 25.04.2019 10:50 Мск "Справедливая Россия" может провести праймериз на довыборы в тюменскую облдуму
Ранее 23.04.2019 14:41 Мск За неделю до конца приема заявок на праймериз "ЕР" в Тюмени нет кандидатов на место Чемезова
Ранее 17.04.2019 14:53 Мск Лидер "диванных войск" пойдет на выборы в Тюменскую областную думу от коммунистов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети