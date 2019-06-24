Москвича судят в Сургуте за организацию убийства бывшей жены и её сожителя

В Сургуте троих жителей Московской области и одного югорчанина судят за организацию убийства бывшей супруги одного из злоумышленников и её нового поклонника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, 34-летний житель Химок решил убить бывшую супругу и её сожителя, живущих в Сургуте. Для этого он нанял своего друга. Под предлогом перегона машины из Москвы в экономическую столицу Югры подозреваемые привлекли к "работе" еще одного человека, не знавшего всей ситуации. 16 марта втроем они прибыли в Сургут, где стали наблюдать за жертвой, выяснив, где она живет, круг её общения. Банда пополнилась родственником югорчанки.

Утром 24 марта 2018 г. преступники проникли в квартиру в доме №40 по улице Профсоюзов, где находились женщина, её сожитель, а также их знакомая – хозяйка квартиры. Злоумышленники избили женщин, затем, используя молоток, принялись за мужчину, завершив казнь выстрелом в голову. Избитые сургутянки смогли выбраться, выпрыгнув из окна второго этажа и, остановив проезжавший автомобиль, уехали с места преступления. Женщины вызвали полицию. Налетчики скрылись с места преступления. Вскоре всех задержали в квартире у родственника потерпевшей.

Дело передано в суд, обвиняемые ожидают его решения под стражей.