21 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
общественный транспорт, маршрутный автобус, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

В ГИБДД Кургана сообщили об увеличении числа травм от падения в общественном транспорте

В полиции Кургана заявили об увеличении числа падений пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана, с начала этого года 6 человек получили травмы различной степени тяжести при падении в "маршрутках".

"Пассажиры зачастую ведут себя не должным образом. Хотя существуют правила поведения пассажиров в транспорте, и их необходимо соблюдать в целях собственной безопасности. Самые частые нарушения происходят, когда, войдя в автобус, пассажир начинает долго искать в сумке деньги за проезд. Потом, вместо того, чтобы держаться за поручни, ищет способ передать их водителю, ждет в проходе автобуса сдачу", - отметили в полиции.

В ГИБДД добавили, что избежать травм в транспорте можно следуя правилам - держаться за поручни и не ходить во время движения автобуса.

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В ГИБДД Кургана сообщили об увеличении числа травм от падения в общественном транспорте

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Теги: Курган, ГИБДД, падения, общественный транспорт, автобус, травмы



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