Актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни

На 60-м году жизни скончался актер Андрей Харитонов. О его смерти сообщил режиссер Виталий Манский на своей странице в Facebook.

В январе 2019 года стало известно о том, что Андрей Харитонов болен онкологическим заболеванием.

Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и тогда же дебютировал в кино ролью Овода, снискавшей ему популярность. За прошедшие годы сыграно свыше 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", "Вольный ветер" и другие.

С 1984 по 1990 годы — ведущий артист Малого театра в Москве. Среди сыгранных ролей Инсаров в "Накануне" И. С. Тургенева, Ипполит в "Федре" Ж. Расина, Жадов в "Доходном месте" А. Н. Островского, Джерри Райян в "Двое на качелях" У. Гибсона.

Во второй половине 90-х Харитонов работал режиссёром-постановщиком ТВ-программ "Фабрика грёз" (ОРТ), "Фильмы нашей памяти" (ОРТ). Авторская программа "Вспышка" на телеканале "Культура". В 2007 году — ведущий программы "Внедрение" на телеканале "Звезда".

Работал как художник-график (автор иллюстраций к сборнику мистических новелл Татьяны Рассановой, 2003).