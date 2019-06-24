В США подозреваемый в убийстве россиянки и двух ее детей отправлен на психологическое освидетельствование

В США полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своей сожительницы-россиянки Аллы А. и двух ее детей, об этом пишет РИА "Новости".

Трагедия произошла в минувшую субботу - тела женщины и двух ее детей 2 и 3 лет нашли в квартире в нью-йоркском районе Статен-Айленд.

Известно, что россиянка выиграла грин-карту в лотерею, переехала в США еще в 2011 году, после этого она устроилась на работу в Национальную гвардию. Ее сожителя ранее задерживали за домашнее насилие в отношении Аллы.

Сейчас его отправили на психиатрическое освидетельствование.