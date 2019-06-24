21 Октября 2020
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Политика За рубежом
МиГ-29К (2013) | Фото: migavia.ru

Два МиГ-29 были подняты в воздух для сопровождения пассажирского авиалайнера

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest.

Самолет выполнял рейс из Милана в Харьков, он перестал отвечать на запросы диспетчера.

Истребители были подняты в небо с аэропорта Слиач в центральной части Словакии и следовали рядом с лайнером до тех пор, пока связь не была налажена.

Как передает Regnum, пассажирский самолет продолжил движение по маршруту самостоятельно, истребители вернулись на базу.

В апреле российские военные принудительно посадили в Псковской области неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли.

Воздушное судно заметили в Новгородской области. Оно двигалось на низкой высоте, на перехват была поднята авиация. Пилот задержан, его личность устанавливается.

Самолет в итоге оказался российским. Пилот следовал из Тверской области.

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Два МиГ-29 были подняты в воздух для сопровождения пассажирского авиалайнера

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Теги: миг-29, словакия, Airbus A320



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