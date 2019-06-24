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Политика Челябинская область Уральский ФО
Владимир Елистратов (2019) | Фото:poor.gubernator74.ru

Глава Челябинска ушел в отставку

Депутаты отправили в отставку главу Челябинска Владимира Елистратова. И.о назначена первый заместитель главы города Наталья Котова.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Южного Урала Алексей Текслер соберет сегодня городских депутатов для серьезного разговора, причем источники утверждали, что речь пойдет именно об отставке Елистратова.

Владимир Елистратов, Наталья Котова, Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Наталья Котова в последнее время серьезно укрепила собственные позиции и получила от Текслера ряд дополнительных полномочий. Например, Котова по договоренности отвечает за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, напрямую докладывая Текслеру о ходе работ и подготовки.

Наталья Котова(2019)|Фото: Администрация города Челябинск

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Глава Челябинска ушел в отставку

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Теги: Владимир Елистратов, Наталья Котова



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Развитие сюжета:

Ранее 24.06.2019 08:54 Мск Текслер рассказал, что сам предложил Елистратову уйти в отставку

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Ранее 24.06.2019 07:42 Мск Глава администрации Челябинска Владимир Елистратов написал заявление об отставке

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