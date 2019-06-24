Глава Челябинска ушел в отставку

Депутаты отправили в отставку главу Челябинска Владимира Елистратова. И.о назначена первый заместитель главы города Наталья Котова.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Южного Урала Алексей Текслер соберет сегодня городских депутатов для серьезного разговора, причем источники утверждали, что речь пойдет именно об отставке Елистратова.

Наталья Котова в последнее время серьезно укрепила собственные позиции и получила от Текслера ряд дополнительных полномочий. Например, Котова по договоренности отвечает за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, напрямую докладывая Текслеру о ходе работ и подготовки.