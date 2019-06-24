СМИ: запрет на перевозки в Грузию обернется серьезными потерями для российских перевозчиков

На прошлой неделе Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям возить туристов в Грузию. При этом грузинским перевозчикам перелеты никто не запрещает, так что туристы едва ли откажутся от путешествий, но вот зарабатывать на их перевозках теперь будут не российские компании, а грузинские.

Газета "Коммерсант" пишет со ссылкой на источники в авиакомпаниях, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки. "Грузия — один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления", - говорит источник издания.

Проблемы у перевозчиков возникнут еще и с версткой расписания – запрет был введет всего за две недели до старта самого пикового периода летнего сезона, и авиакомпании уже не успеют перестроить маршрутную сеть оптимальным образом.