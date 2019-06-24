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Общество В России
(2017) | Фото: УМВД Свердловской области

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Авторы документа предлагают упразднить статью Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям регламента о безопасности, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Подчеркивается, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является стопроцентной защитой от получения штрафа, сообщает Regnum. К примеру, приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе.

В 2015 году депутаты, напротив, предлагали ужесточить наказание за тонировку стекол автомобилей.

Тогда предлагалось изменить статью КоАП, которая устанавливает наказание за неправильную тонировку. Штраф за первое такое нарушение предложено было увеличить с 500 до 1500 рублей. За повторное нарушение предлагается наказывать штрафом в размере пять тысяч рублей и лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

В 2014 году вступили в силу поправки в КоАП, и затонировавшим лобовое или передние боковые стекла машины автовладельцам перестало грозить снятие номеров, остался лишь штраф в 500 рублей.

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Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

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Теги: тонировка, автомобили, госдума



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