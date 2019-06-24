Отдых в Крыму обойдется россиянам дороже, чем поездка на заграничные морские курорты

Самый бюджетный отдых в Крыму обойдется россиянам дороже, чем путешествие за заграничные морские курорты. Таковы данные исследования компании Aviasales.

Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53356 руб. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Так, поездка в турецкую Анталию может обойтись в 31892 руб., в Бургас (Болгария) — 41126 руб., в Салоники (Греция) — 44788 руб.