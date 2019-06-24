21 Октября 2020
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Общество Тюменская область
тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Пять самолётов из-за непогоды не смогли приземлиться в Тюмени

Из-за непогоды несколько самолётов не смогли приземлиться в Тюмени и улетели в Екатеринбург, сообщил Накануне.RU директор департамента стратегических коммуникаций екатеринбургского аэропорта "Кольцово" Андрей Клименских.
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Речь идёт о рейсах DP-449 Москва – Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург – Тюмень, YC-506 Симферополь – Тюмень, SU-1502 Москва – Тюмень и UT-9851 Москва – Тюмень. Причиной стала плохая погода. Все самолёты уже улетели в Тюмень.

Согласно онлайн-табло тюменского "Рощино", лайнеры прибыли в город позже на час-два.

Задержка прилёта из-за тумана Рощино Тюмень(2019)|Фото: tjm.aero

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Пять самолётов из-за непогоды не смогли приземлиться в Тюмени

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Теги: аэропорт, Кольцово, Рощино, плохая погода



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