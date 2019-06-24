Глава администрации Челябинска Владимир Елистратов написал заявление об отставке

Глава администрации Челябинска Владимир Елистратов написал заявление об отставке в первый день после отпуска. Городская дума соберется сегодня в 10.00, чтобы принять решение, удовлетворить ли просьбу чиновника об увольнении, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Южного Урала Алексей Текслер соберет сегодня городских депутатов для серьезного разговора, причем источники утверждали, что речь пойдет именно об отставке Елистратова.

Скорее всего, считают источники, на совещании будет представлена уже новая кандидатура на пост градоначальника с подачи Текслера. Ею станет первый заместитель главы города Наталья Котова, в последнее время серьезно укрепившая собственные позиции и получившая от Текслера ряд дополнительных полномочий. Например, Котова по договоренности отвечает за подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, напрямую докладывая Текслеру о ходе работ и подготовки.

54-летняя Наталья Котова – профессиональный управленец, работала в структурных подразделениях федеральных и областных органов власти, в мэрии Челябинска работает с 2010 г.

Владимир Елистратов выиграл конкурс на пост главы администрации Челябинска лишь 26 февраля текущего года и тогда Накануне.RU прогнозировало, что его приход к управлению городом может оказаться недолговечным.

Со сменой власти, то есть отставкой губернатора Бориса Дубровского и появлением врио губернатора Алексея Текслера, последним в адрес Елистратова было озвучено немало претензий. В том числе по уборке улиц и вообще городских пространств, ремонту и строительству дорог.