Активистке Шиеса суд вынес пять суток ареста: "Избила чоповцев!"

В Яренске Архангельской области в конце минувшей недели прошла серия судебных разбирательств, итогом которых стало вынесение приговора одной из активисток протестного движения на Шиесе. Марину Дзюбу обвинили в избиении двух (!) сотрудников частного охранного предприятия на площадке полигона и приговорили к пяти суткам административного ареста, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, как утверждают сами активисты бессрочной акции протеста в Шиесе, дело обстояло ровно наоборот – в конце мая как раз Дзюба в ходе столкновений протестующих с чоповцами получила сотрясение мозга и была скинута в канаву. Имеются и видео, и фото доказательства, кто и кого бил конкретно в этот день, однако, судью это не остановило.

Также в субботу на Шиесе были задержаны и доставлены в ближайшее отделение полиции в Яремске еще несколько активистов, среди них – Андрей Христофоров, известный также как Древарх Просветленный. Последний успел написать в соцсетях, что был задержан в ходе велосипедной прогулки и, как выразился сам Древарх, "посажен в обезьянник". Вроде бы, активистам готовятся вменить ч. 1 ст. 20 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказывали о целой серии судебных разбирательств, штрафов и арестов, которым были подвергнуты наиболее активные участники протестных акций в Архангельске в апреле текущего года, а также журналисты, присутствовавшие на акции и даже юрисконсульт Оксана Владыка, взявшая на себя обязанности представлять в суде интересы части привлеченных лиц.

Сколько оштрафованных и (или) отправленных под арест будет на этот раз, пока неизвестно.