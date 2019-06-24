21 Октября 2020
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ВЦИОМ: Половина россиян не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю не поддерживает 48% россиян. Опрос провел ВЦИОМ, согласно его итогам, россияне боятся сокращения зарплат.

О том, что Россия может перейти на"четырехдневку" премьер Дмитрий Медведев заявил на 108-й сессии Международной конференции труда. Технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени, сказал он.

К этому положительно относятся лишь 20% опрошенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги опроса. 17% респондентов заявили, что им все равно, 6% - затруднились ответить. Меньше всего поддержки мера нашла у жителей небольших населенных пунктов и респондентов, старше 60 лет.

Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян, поясняет итоги опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью", - говорит он.

Как сообщало Накануне.RU, вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос о зарплате. При этом профсоюзы идею не поддержали, так как из-за пенсионной "реформы" на рынке труда оказалась новая рабочая сила.

"Частично демографическая яма может "компенсировать" это увеличение, но не настолько. А если будут внедряться промышленные роботы, естественно, надобность и в этих людях будет сокращаться", - отмечал в интервью Накануне.RU заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

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ВЦИОМ: Половина россиян не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю

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Теги: ВЦИОМ, четырехдневная рабочая неделя



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