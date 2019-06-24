21 Октября 2020
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Образование В России
студенты аудитория вуз РАНХиГС (2018) | Фото:Накануне.RU

Количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%

К 2024 г. количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17%. Сведения содержатся в отчета Правительства о политике в образовании, представленном Федеральному собранию.

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В 2017 г. в вузах было 575,7 тыс. бюджетных мест, к 2019 г. показатель снизился до 518,4 тыс. По прогнозу кабмина, число бюджетных мест в 2020 г. снизится еще на 2%, далее будет сокращаться на 4% ежегодно.

На этом фоне на 2-5% в год будет расти число абитуриентов, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад. К 2024 г. конкурс на бюджетное место вырастет до 1,9 человека вместо 1,4.

Причины сокращения числа бюджетных мест в докладе не указываются. По словам главы Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в региональных вузах, так как в бюджетах не хватает средств. Для увеличения "бюджетников" необходимы трансферты из госказны.

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Количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%

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Теги: бюджетные места, высшее образование, студенты,



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