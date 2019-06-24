Шестеро врио губернаторов идут на выборы в качестве самовыдвиженцев

Временно исполняющих обязанности глав регионов, которые будут участвовать в предстоящих этой осенью выборах как самовыдвиженцы, будет шестеро, при этом двое из них – врио губернаторов Санкт-Петербурга и Сахалинской области Александр Беглов и Валерий Лимаренко – члены "Единой России".

Самовыдвижение предпочли губернаторы, где более высокий уровень протестного голосования, а также там, где на выборах в Госдуму 2016 году "Единая Россия" получила менее 45% голосов. Об этом сообщается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций.

Также самовыдвиженцами на выборы идут глава Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Забайкалья Александр Осипов, Вадим Шумков (Курганская область), челябинский губернатор Алексей Текслер.

На парламентских выборах 2016 года в этих регионах партия власти получила от 38,19% (Челябинская область) до 44,96% (Сахалин). Десять глав регионов будут избираться от "Единой России", из них четверо не являются членами партии власти. При этом в трех из этих регионов на выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" набрала также менее 45% (Вологодская, Мурманская, Оренбургская области), сообщают "Известия".

Напомним, 13 мая врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет принимать участие в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

"Я решил идти (на выборы) не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов", - заявил политик. "Мы сегодня четко знаем, что необходимо сделать, чтобы ликвидировать болевые точки в Петербурге. Для этого мы разработали стратегию, чтобы сделать город открытым, комфортным, удобным, социальным. Мы поняли, что мы сможем разработать программу, чтобы город действительно отвечал этим требованиям… Санкт-Петербург для меня сделал очень многое, я вырос в этом городе, я стал тем, кем я есть. И конечно, пора отдавать долги. Мы понимаем, как это нужно сделать, и мы обязательно это сделаем… Это главный мотив (решение пойти на выборы) – отдать долги городу, потому что я люблю этот город", - сказал он, сообщает РИА "Новости".