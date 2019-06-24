В Магнитогорске произошло смертельное ДТП

23 июня в Магнитогорске произошла автоавария с участием трех транспортных средств: двух автомобилей "Лада-Гранта" и автобуса особо малого класса.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области, в ДТП от полученных травм водитель одного из отечественных автомобилей скончался на месте. С различными травмами госпитализированы семь человек, в том числе - четверо детей.

В дальнейшем два мальчика 2011 и 2014 годов рождения отправлены на амбулаторное лечение. Две девочки 2008 и 2014 годов рождения находятся в больнице.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.