21 Октября 2020
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скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

Полиция Челябинска ведет проверку после нападения на медиков

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска изучают информацию, которая появилась в социальных сетях о том, что в городе произошло нападение на фельдшера скорой помощи.

По предварительным данным, мужчина накинулся на медиков, которые приехали помочь ему. Вызов поступил в Металлургический район. Врачей попросили помочь мужчине, который лежал на земле. Когда фельдшеры оказывали ему первую медицинскую помощь, пациент начал вести себя неадекватно: он поднялся на ноги и разбил стекло служебного автомобиля, после чего хотел избить медиков, однако врачи позвонили в правоохранительные органы. Стражи правопорядка приехали на место и забрали агрессивного злоумышленника.

По данному факту проводится проверка, сообщает телеканал "360".

Напомним, в декабре 2018 года челябинец, находясь в пьяном виде, избил фельдшера "скорой помощи".Инцидент произошел вечером 20 декабря возле одного из домов на улице Куйбышева.

Сотрудники "скорой" приехали по вызову к подруге злоумышленника и собрались забирать ее в больницу, мужчина изъявил настойчивое желание ехать вместе, однако ему запретили. Тогда он несколько раз ударил фельдшера.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "побои".

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Полиция Челябинска ведет проверку после нападения на медиков

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Теги: медики, скорая помощь, врачи, нападение



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