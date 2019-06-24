Аналитики назвали наилучшее время для покупки валюты

Рубль вышел на новый уровень укрепления.

Как сообщала аналитик информационного-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, российская национальная валюта не первую неделю подряд демонстрирует уверенность, и очевидно, что это устойчивый тренд. По словам эксперта, в настоящее время резкого и выраженного негатива для рубля нет, и существует вероятность некоторого укрепления.

Как считает Бодрова, доллар может закрепиться в пределах 63–65 руб., а евро — в районе 70,85–73,50 руб. Кроме того, нефть марки Brent достигла 63,35 руб. Новой целью может стать рост стоимости до 66,50 рубля, что также укрепит рубль.

Как отметила аналитик, валюту для иностранных отпусков и каникул стоит покупать уже сейчас, сообщает "Российская газета".

Напомним, на днях подешевел американский доллар. Впервые с 1 августа 2018 года его курс опустился ниже 63 руб. — до 62,97 руб./$. По словам аналитиков, укрепление российской валюты происходит на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Кроме того, инвесторы заинтересовались рублёвым активам после того, как Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25 - 2,5% годовых.

Как сообщалось ранее, успешное размещение Минфином гособлигаций спровоцировало одно из сильнейших в этом году укрепление рубля.