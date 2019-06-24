Банкиры составили список регионов с доступной ипотекой

Специалисты Росбанка составили список регионов с самыми доступными ипотечными кредитами.

В банке выяснили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20%, с учетом выплаты на протяжении 15 лет.

Как оказалось, проще всего купить жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где можно приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров.

Далее идут Ненецкий АО (76,3 кв. м), Камчатский край (68,2 кв. м) и Ханты-Мансийский АО — Югра (67,6 кв. м).

Наименее доступная ипотека в Севастополе (24,9 кв. м), в Приморском крае (26,1 кв. м) и Москве (27,4 кв. м), сообщает РИА "Новости".

Тем временем, общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам к 30 апреля этого года достиг 80 млрд рублей.

Это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Эквифакс". Только за апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года - на 10,2%.

Ранее сообщалось, что российский рынок ипотеки продолжает падать, это обусловлено ростом ставок по жилищным кредитам.

По итогам апреля текущего года банки выдали россиянам 90 тыс. ипотечных кредитов, что на 21% меньше, чем в том же месяце 2018 года. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%, с 1,99 млн до 2,23 млн рублей.