Грузия ищет замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начинают привлекать туристов в страну после того, как российские власти приостановили авиарейсы между странами.

На странице грузинской дипмиссии в Дании в Facebook опубликовано видео Национальной администрации туризма. "Приглашаем всех наших датских друзей провести свои летние отпуска в великолепной Грузии", — пишут дипломаты.

Также посольство сделало репост фотографии со страницы грузинского портала The Financial, который зазывает туристов в страну. При этом в надписи на снимке Грузию называют страной, которую "больше всего ненавидит Путин".

Кроме того, посольство Грузии в США опубликовало ролик о стране. Ряд подобных публикаций появились в твиттере бывшего главы грузинского МИД Михаила Джанелидзе, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

По ее словам, туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, "лежащие в основе произошедшего". Как сообщало Накануне.RU, 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет, связанный с антироссийскими волнениями в Тбилиси, вступает в силу с 8 июля.

Сейчас в Грузии находится порядка 1 тыс. 500 организованных туристов.