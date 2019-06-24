21 Октября 2020
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Общество Центральный ФО
транспорт, машины, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

Синоптики прогнозируют в Москве сентябрьскую погоду

Период жаркой погоды в Москве и области завершится в конце недели.

Как сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, в настоящее время среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса. По словам эксперта, впереди - мощное ультраполярное вторжение, после чего в регион придет "настоящая осень".

Так, в пятницу в Центральную Россию придет циклон, который принесет как дожди, так и похолодание. Как отметил Тишковец, ночью температура будет опускаться до 5-10 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах 12-17 градусов, что соответствует температурным показателям сентября, сообщает РИА "Новости".

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Синоптики прогнозируют в Москве сентябрьскую погоду

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Теги: Москва, погода



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