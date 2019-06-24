21 Октября 2020
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Общество За рубежом
роберт де ниро, актер, продюсер, режиссер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Звезды Голливуда снялись в антироссийском ролике

Голливудские актеры Роберт Де Ниро, Лоуренс Фишборн и писатель Стивен Кинг снялись в ролике, который обвиняет российские власти во вмешательстве в выборы президента США, а главу Белого дома Дональда Трампа — в сговоре с Москвой.

На видео артисты по очереди рассказывают о "тайной операции", которую правительство России затеяла, чтобы помочь Трампу стать президентом. Звезды кинофильмов ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года. Герои ролика выступили за привлечение президента США к ответственности.

В съемках также приняли участие актеры Мартин Шин, София Буш, а также режиссер и продюсер Роберт Райнер, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в апреле текущего года генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного якобы попыткам Москвы вмешаться в избирательную кампанию 2016 года.

По данным следователей спецпрокурора, выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее, Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о "сговоре".

В Белом доме уже прокомментировали выводы доклада, назвав их "полной победой президента".

Также в докладе сообщается о том, что Дональд Трамп был готов отправиться в Москву во время своей избирательной кампании в 2016 году, чтобы обсудить проект строительства небоскреба Trump Tower в российской столице.

Как указывается в расследовании, Трамп заявил о готовности отправиться в Москву, если это сможет оказать строительству Trump Tower значимую помощь, сообщает ТАСС.

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Звезды Голливуда снялись в антироссийском ролике

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Теги: Голливуд, актеры, выборы, Трамп



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