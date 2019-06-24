21 Октября 2020
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

В Кремле не подтвердили предстоящую встречу Путина и Зеленского

Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Осаке не планируется.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в графике президента России такой встречи нет, сообщает Lenta.ru.

Ранее встречу президентов анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Тем временем, Зеленский снова выступил за ужесточение санкций против России. По его мнению, из-за этого Россия отдаст Украине Крым, а Донбасс согласится на условия Киева. Об этом Зеленский сказал немецкому изданию Bild. Он подчеркнул, что санкции - это единственный рычаг давления на Россию, и добавил, что санкции также являются дипломатическим инструментом для прекращения огня.

"Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал новый президент Украины.

Ранее Зеленский не раз призывал к новым антироссийским санкциям, пойдя по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Также он косвенно дает понять, что Киев не прекратит обстреливать Донбасс.

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В Кремле не подтвердили предстоящую встречу Путина и Зеленского

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Теги: Путин, Зеленский, G20



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