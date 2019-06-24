В NASA сообщили о признаках жизни на Марсе

Ученые из NASA обнаружили высокое содержание метана на поверхности Красной планеты. По данным ведомства, это может свидетельствовать о существовании жизни.

Измерения были сделаны марсоходом Curiosity, после чего данные проанализировали. "Учитывая удивительный результат, мы поменяли график работы на выходных, чтобы провести дополнительные эксперименты", — говорится в письме научного сотрудника Эшвина Васавады.

По словам специалистов, метан был произведен недавно, так как этот газ разрушается относительно быстро. На Земле метан формируется живыми организмами — бактериями, которые обитают в местах с невысоким содержанием кислорода, в том числе в подземных скалах, а также в пищеварительной системе некоторых животных.

Новое открытие может говорить о существовании на Марсе живых микроорганизмов. По другой версии, этот газ может содержаться глубоко под поверхностью Марса, периодически пробиваясь на поверхность, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и похитили данные о миссиях на Марс.

Это произошло еще в апреле 2018 года. О взломе стало известно после публикации доклада аудиторской службы ведомства.

Есть опасения, что посторонние могут перехватывать сигналы центра управления и манипулировать космическими полетами американских экипажей.

Тем временем, США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну. В ходе экспедиции американцы планируют отработать технологии пилотируемого полета на Марс.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит финансирование NASA для исследования космоса, включив туда дополнительные 1,6 млрд долларов.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты должны вновь побывать на Луне, а затем приступить к освоению Марса.