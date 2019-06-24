В результате нападения травмы получили полицейский и сотрудник Росгвардии, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел вечером 23 июня. Злоумышленником оказался местный житель 1996 года рождения. Молодого человека, набросившегося с ножом на сотрудников ДПС, уничтожили. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов . Водитель внезапно нанес удар ножом сотруднику правоохранительных органов. Полицейские застрелили бандита .

Полицейские установили установить личность человека, напавшего на пост дорожно-постовой службы в Грозном.

Нападение на пост ДПС в Грозном: есть раненые





