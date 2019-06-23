Российские либералы хотят свободы террористам, наркоторговцам и экстремистам

Российская оппозиция в воскресение, 23 июля, провела в столице согласованный митинг в поддержку так называемых «политзаключенных». Изначально он был посвящен журналисту Ивану Голунову, но оппозиционеры быстро «переобулись», изменив тематику мероприятия после того, как корреспондента «Медузы» отпустили.

По факту митингующие требуют снять обвинения со всех фигурантов спорных дел, после чего на улицы Москвы вообще-то выйдут вполне себе возможно террористы, наркоторговцы и экстремисты, но оппозиции на это плевать. Любители свободы, видимо, предлагают отпустить на волю террориста Олега Сенцова и националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак».

По мнению председателя Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, митинги должны носить спокойный характер и не превращаться в провокации. Он считает требования оппозиции странными, поскольку государство не может взять и разом выпустить всех, кто говорит «я не виновен», тем более, что Россия сейчас усилено борется с наркотрафиком в условиях соблюдения законодательства РФ.

После истории с Голуновым в полиции прозвучали слова о возможном скором создании спецподразделения, контролирующего деятельность правоохранителей. Несмотря на шум оппозиции, сам спецкор «Медузы» давно освобожден, с него сняты все обвинения и сам он призывает не участвовать в митингах.

По словам политолога Сергея Простакова, прошедший в столице митинг является очередным способом привлечь к себе внимание, «хайпануть» на горячей теме, ведь без этого оппозиция теряет свою актуальность и становится бесполезной.