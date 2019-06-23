Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за "намеренного" сокрытия неполадок 737 MAX

Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing, обвинив ее в намеренном "беспрецедентном сокрытии конструктивных недостатков" самолета, сообщает ABC со ссылкой на судебные документы.

Напомним, в октябре прошлого года и марте текущего случились две катастрофы с Boeing 737 MAX, унесшие жизни 350 человек. После авиационные власти по всему миру запретили эксплуатацию данного типа самолета до тех пор, пока не будут устранены дефекты, которые могли привести к катастрофам.

Летчики заявили, что из-за приостановки эксплуатации лайнеров этого типа они несут материальные убытки и испытывают психологический дискомфорт из-за отсутствия работы.

По некоторым прогнозам, самолеты не вернутся в небо раньше конца этого года. Это означает, что потенциальные финансовые претензии со стороны перевозчиков к Boeing могут быть громадными.