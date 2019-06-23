20 Октября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Япония и Россия провалили соглашение по проектам на Курилах

Япония не уверена в возможности заключения с Россией соглашения по совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов на саммите G20 в Осаке, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что стороны не уделяли внимания этому вопросу с осени, так как акцентировали внимание на переговорах о мирном договоре. Это привело к отсутствию договоренностей по туризму и утилизации отходов.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке. С прошлого года активизировался процесс пересмотра итогов Второй мировой войны по территориям Дальнего Востока.

Ранее Путин и Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

В Токио считают необходимым условием для заключения мирного договора урегулирование спора по вопросу о принадлежности южной Курильской гряды и настаивают на передаче как минимум двух островов под свой суверенитет.

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СМИ: Япония и Россия провалили соглашение по проектам на Курилах

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Теги: япония, россия, курилы



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